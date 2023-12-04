Анастасия Волочкова рассмеялась, говоря о смерти экс-избранника Сергея Кузнецова. Об этом стало известно из эфира шоу «Ты не поверишь!».

Недавно стало известно о смерти экс-избранника Волочковой. Тело Сергея Кузнецова было найдено в столичном СИЗО. В беседе с журналистами Анастасия с иронией заявила, что не собирается идти на похороны мужчины. По словам балерины, она не провожала в последний путь многих своих педагогах, поэтому о прощании с Кузнецовым Волочкова не задумывается.

«Сейчас вы хотите, чтобы я пошла на похороны к человеку, который просто был моим любовником определенное количество времени», — высказалась знаменитость.

По словам Волочковой, она давно забыла про Кузнецова. Также балерина отметила его бедность. В отличие от других мужчин, Сергей не мог порадовать Анастасию роскошными подарками.

Напомним, что банщик был арестован после того, как он жестоко избил жену. Причиной конфликта стала ревность. Анастасия убеждена: супруге Сергея не понравилось, что он не удалил их совместную фотографию.

«По сравнению с Волочковой все остальные женщины — кошелки», — заявила Волочкова.

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