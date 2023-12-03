Анастасия Волочкова рассказала о семейном вечере с дочерью Ариадной, об этом сообщает Pravda.Ru.

В последние дни на балерину вылилась очередная порция критики со стороны подписчиков. Так, многим не понравилось проведенное накануне шоу Волочковой «Одержимость». Некоторые зрители ушли из зала еще до окончания представления, отмечали комментаторы.

Масла в огонь подлил и Сергей Лазарев, который отказался фотографироваться с балериной на премии «Золотой граммофон», прошедшей накануне. Впрочем, были и те, кто Волочкову в этой ситуации поддержали.

Сама балерина старается не замечать критики в свой адрес. Она выложила совместный снимок с дочерью Ариадной и рассказала о проведенном вместе с ней времени.

«Вчера ко мне приезжала моя любимая доченька Ариадна Волочкова. Отметили день рождения моей мамочки. Это невероятный вечер! Наполненный радостью и воспоминаниями! Какая же она взрослая стала. Люблю и горжусь», — рассказала Волочкова.

Ранее мы писали о том, что Водонаева обратилась к Лазареву после скандала с Волочковой.