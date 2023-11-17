«Людей без вкуса не спрашивают»: Волочкова высказалась о кружевном наряде Загитовой

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова заступилась за фигуристку Алину Загитову, которую раскритиковали за слишком откровенный наряд. Балерина назвала таких личностей «людьми без вкуса» и отметила, что красивых женщин часто критикуют. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что недавно Алина Загитова удивила публику неожиданным образом. Она появилась на модной премии в прозрачном кружевном платье, через которое можно было увидеть ее нижнее белье. Она дополнила образ украшениями и примерила шубу в стиле 90-х. Пользователи Сети написали, что молодая спортсменка выглядит слишком вульгарно.

Волочкова решила поддержать звезду и высказалась по поводу этой ситуацией. Она отметила заслуги Загитовой перед страной и пояснила, что она может носить все, что хочет.

«Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите!» – подчеркнула балерина.

На днях фигуристка представила в магазине свою коллекцию одежды. Она была в ярком розовом наряде и в короткой юбке, которую вновь раскритиковали в соцсетях. В интервью девушка признавалась, что не так остро реагирует на хейт, но особо злостных комментаторов блокирует в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Волочкова соблазнила молодого пародиста и поцеловала его в губы в своей постели.