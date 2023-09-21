Анастасия Волочкова рассказала, без чего не представляет свою жизнь

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова вновь погрузилась в отношения. Прежде звезда говорила, что не может долго жить без любви. Сейчас у знаменитость вновь есть мужчина, который занял ее сердце, передает News.ru.

Волочкова, несмотря на свой публичный образ жизни, не спешит раскрывать имя нового возлюбленного. По словам балерины, ухажер делает ее по-настоящему счастливой. Артистке, как оказалось, не так много надо для идиллии. Анастасии достаточно, чтобы ее любили и она делала это в ответ. Балерина вообще не представляет свою жизнь без этого чувства.

«Не могу без любви. Это очень большое счастье — любить. Большое счастье — когда тебе есть с кем поделиться деталью своей жизни, любой мыслью, эмоциями, когда понимаешь человека без слов», — рассказала Волочкова.

Также артистка в очередной раз похвасталась, что мужчины не уходят от нее. По словам Анастасии, она задает своим образом и примером такой эталон, который ухажеры впоследствии не могут найти в других женщинах.

«Они кажутся нам тупыми кошелками, просто никакими. Я не подсаживаю мужчин на себя, я действительно задаю эталон»», — отметила балерина.

Ранее скандал с участием Волочковой произошел на мероприятии, посвященном показу фильма «Барби». Эпатажная звезда подняла платье и показала свои трусы.