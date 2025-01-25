Анастасия Волочкова раскрыла свой настоящий возраст: «Какая я красивая»

На днях балерина Анастасия Волочкова отпраздновала свое 49-летие. Звезда призналась, что не ощущает себя на цифры в паспорте и дала себе 35 лет.

Волочкова уверена: она не выглядит на 49 лет. Звезда не обращает внимание на цифры, для нее важнее внутренние ощущения.

«Я смотрю на себя в зеркало и думаю, какая я красивая. А на сколько я выгляжу и чувствую себя, я не знаю. 35 лет, может быть», — призналась она Газете.Ru.

Балерина отметила, что ей важно сохранить способность танцевать, форму и здоровье. Она понимает, что не сможет блистать на сцене, как Майя Плисецкая, до 70 лет, но у Анастасии уже есть кое-какие задумки, о которых она пока умалчивает.

По словам Волочковой, ей удается сохранять молодость и хорошее состояние кожи благодаря генетике. При этом звезда боится «уколов красоты» из-за последствий, но не осуждает тех, кто прибегает к подобным процедурам.

Ранее мы писали, что балерине в день рождения привезли песок из-под ее шезлонга на Мальдивах. Узнав об этом, звезда рассмеялась, а ведущий отметил, что избранник Анастасии Марчел теперь должен «целовать» этот песок, ели он действительно влюблен.