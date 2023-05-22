Анастасия Волочкова проиграла суд соседке, напротив окон которой справила нужду

Тверской районный суд вынес решение о взыскании с балерины Анастасии Волочковой 360 тыс. рублей. Истцом по делу была ее соседка Екатерина Любомская.

Женщина сняла на видео, как балерина справляет нужду под елкой на своем участке прямо напротив ее окон. После этого Волочкова неоднократно оскорбляла соседку в ток-шоу.

Женщина подала в суд и выиграла по делу об оскорблении 360 тыс. 500 рублей, пишет Telegram-канал «Звездач». Кроме этой суммы, знаменитости придется заплатить исполнительский сбор в размере 25 235 рублей. Он начисляется в случае отказа должника исполнить решение суда в установленный срок.

Исполнительное производство было открыто 10 марта этого года. Выплатила ли балерина указанную сумму, не уточняется.

Юрист Виктор Безъязычный подтвердил, что, судя по дате исполнительного листа (22 февраля), «выдан он по делу Любомской… о защите чести, достоинства, деловой репутации».

Ранее мы писали, что Волочкова потеряла равновесие и упала при попытке сделать вертикальный шпагат.