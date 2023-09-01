Анастасия Волочкова пришла на школьную линейку в «нижнем белье» и устроила шоу

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова побывала на школьной линейке 1 сентября в День знаний. Звезда пришла проводить в первый класс дочку своей помощницы Лолы и удивила публику своим внешним видом, передает Экспресс газета.

После посещения торжественного мероприятия балерина написала об этом в социальных сетях. Она рассказала, что была счастлива сказать детям напутственные слова и получить от них в подарок букеты.

Подписчики Волочковой отнеслись к ее появлению на линейке неоднозначно. В первую очередь их смутил откровенный наряд звезды. Пользователи сочли неподобающим внешний облик балерины, которая на торжественном мероприятии появилась в узких брюках, майке и в обуви на платформе и с высоким каблуком. Плечи звезды прикрывала вязаная шаль, которая иногда сползала и обнажала татуированную спину звездной гостьи. Один из рисунков на теле Волочковой крайне заинтересовал народ. Некоторым показалось, что у балерины набиты купола. А ведь раньше артистка блистала на сцене Большого театра.

«Почему в нижнем белье на детском празднике», «В майке на линейку?» «У нее купола на спине???» «Анастасия, ваша спина совершенство», — пишут пользователи Сети.

Также комментаторам не понравилось, что Волочкова собрала на линейки все цветы, которые были в руках у школьников. Учителя могли остаться ни с чем, считают некоторые подписчики звезды.

Ранее дочь Юлии Началовой, которая пошла сегодня, 1 сентября, в 11 класс поделилась воспоминаниями о покойной матери. По словам девочки, школьная линейка ассоциируется у нее именно с ней.