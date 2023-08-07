Анастасия Волочкова пожаловалась на «марамойку», укравшую ее цветы

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о краже, которая произошла на праздновании ее дня рождения. Оказалось, что у 47-летней балерины кто-то забрал цветы, подаренные подругой Анной Калашниковой. Об этом сообщает Пятый канал.

Знаменитость пришла в качестве гостьи на празднование дня рождения Калашниковой. Анастасия появилась с роскошным букетом белых роз, на котором была ленточка с ее именем. Звезда специально это сделала, чтобы никто не украл ее цветы. В беседе с журналистами танцовщица вспомнила, как подобное случилось с ней на ее же празднике.

20 января 2023 года балерина устроила шикарное празднование дня рождения. Она пригласила гостей, которые пришли с цветами и подарками. Но кто-то украл цветы, подаренные Анной. Анастасия до сих пор не может спокойно говорить об этом.

«Украла какая-то, как назвать по-русски эту марамойку!» — крикнула от досады звезда.

Близкий друг балерины, певец Прохор Шаляпин решился высказаться на эту тему и поддержал артистку.

«Ее уже загребли, посадили», – пошутил исполнитель.