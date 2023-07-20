47-летняя балерина Анастасия Волочкова рассказала об агрессии арестованного экс-избранника. Знаменитость поделилась откровением в беседе с Пятым каналом.

В мае 2023 года банщик Сергей Кузнецов избил молодую супругу. Волочкова предположила, что причиной его конфликта с возлюбленной могла стать ревность. По словам балерины, бывший ухажер не спешит удалять фотографии с ней, несмотря на свой брак.

При этом Анастасия отметила, что по отношению к ней банщик никогда не был агрессивным.

«Никогда в жизни. Он ко мне прекрасно относился», — резюмировала Волочкова.

Ранее 47-летняя балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на критику в СМИ и оскорбления в соцсети. Подробности смотрите в этой статье.

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