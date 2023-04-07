Анастасия Волочкова подала иск в Верховный суд на Большой театр из-за 95 миллионов рублей

Когда-то Анастасия Волочкова была примой Большого театра, а теперь уже долгое время со всех сторон критикует его руководство и раскрывает скандальные подробности закусилья. Больше года балерина пытается выиграть суд и взыскать с бывших работодателей 95 миллионов рублей, которые, по ее словам, не были ей выплачены. Тверской суд ее прошение не удовлетворил, но сдаваться артистка точно не намерена, поэтому обратилась в Верховный.

Как стало известно Телеграм-каналу «Звездач», Волочкова подготовила новый иск в надежде в этот раз выиграть. При этом ее адвокат Евгений Корчаго считает, что, если все будет по закону, балерина точно получит желаемое.

«Теперь мы ждем решения Верховного суда. На самом деле, если суд будет судить по закону, то однозначно решение будет в нашу пользу. Но, к сожалению, в этом деле больше политики, чем закона», - заявил правозащитник.

Напомним, что уволили Анастасию Волочкову почти 20 лет назад, но оставлять в покое бывших работодателей балерина не желает. Она уже обвиняла Большой театр в том, что на самом деле ее выгнали со сцены не из-за лишнего веса, а из-за того, что она рассталась с влиятельным человеком. А также танцовщица заявляла, что часто в театре превращали артисток в проституток.

Недавно же Волочкова вновь подняла тему Большого и раскрыла размер своей зарплаты. По ее утверждению, ей платили копейки – буквально 100 долларов. При этом за одну только квартиру Анастасия должна была отдавать 300 долларов.