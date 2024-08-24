Анастасия Волочкова ответила на слухи о совместной песне с уехавшей из России Сашей Савельевой

Анастасия Волочкова опровергла слухи о совместной песне с Сашей Савельевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

На днях в соцсетях появилась фотография Анастасии Волочковой и Саши Савельевой — знаменитости встретились в Екатеринбурге у отеля. Многие посчитали, что балерина готовит совместное выступление с певицей, которая ранее заявляла о переезде в Израиль.

Однако, как объяснила сама Волочкова, о дуэте речи не идет.

«Я ее видела позавчера в Екатеринбурге. Когда мы уезжали, она приехала, но у меня нет с ней дуэта, к сожалению. Эта фотография была сделана перед нашим вылетом с Сережей Зверевым в аэропорт, а Саша стояла внизу возле отеля „Хаятт“, в котором мы жили», — рассказала она.

Напомним, Анастасия Волочкова вместе с Сергеем Зверевым стали гостями фестиваля международной недели моды в Екатеринбурге. Они представили наряды дизайнера Джемала Махмудова.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова снялась в карете с Сергеем Зверевым и назвала его королем.