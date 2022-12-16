Анастасия Волочкова «назвала» дату свадьбы после неожиданной помолвки

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как прошла ее помолвка, и ответила на вопрос, назначена ли дата свадьбы. Знаменитость привела удивительные факты.

По словам Волочковой, после одного из спектаклей любимый мужчина не принес цветы. Чтобы искупить свою вину, он подарил звезде целую оранжерею роз и предусмотрел для них вазы.

С согласия мужчины одну корзину цветов балерина решила пожертвовать в церковь. Там любимый человек произнес: «Настя, сейчас у нас с тобой будет помолвка, я люблю тебя больше жизни».

В ответ Волочкова произнесла: «Да!»

На самый главный вопрос, назначена ли дата свадьбы, Волочкова привела поговорку «если хочешь насмешить Бога – расскажи о своих планах». Далее она заявила: «Свадьбу мы пока не планируем».

Впереди у балерины спектакль и отдых на Мальдивах. Будет ли свадьба и чем закончится стремительный роман, сказать сложно: главное, что сейчас Волочкова «очень счастлива».

Ранее балерина сообщила, что собирается сыграть свадьбу со своим бойфрендом.