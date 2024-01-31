Анастасия Стоцкая опубликовала редкое фото повзрослевшей дочери

Певица и актриса Анастасия Стоцкая опубликовала в соцсети редкое фото играющей на гитаре шестилетней дочери Веры от бывшего мужа, бизнесмена Сергея Абгаряна. Об этом сообщает Газета.Ru.

Напомним, у Анастасии Стоцкой двое детей от предпринимателя. Актриса с бывшим мужем также воспитывают 12-летнего сына Александра.

Певица развелась с бизнесменом в 2019 году. Артистка рассказывала, что пыталась сохранить семью, однако у нее не получилось. Стоцкая не хотела, чтобы расставание с Абгаряном стало достоянием общественности, поэтому она сообщила о разводе лишь спустя 2,5 года.

Анастасия Стоцкая считает Сергея Абгаряна прекрасным отцом. Как утверждает певица, бывший муж практически каждый день видится с сыном и дочерью. Артистка даже не думала о том, чтобы запретить их встречи.

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