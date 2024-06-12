Анастасия Решетова заявила, что обижается на обвинения в злоупотреблении ботоксом. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати возмутилась комментарием пластического хирурга, который посчитал, что модель сидит «жестко на ботоксе». В комментарии эксперт заявлял, что Решетова проработала скулы, удалила комки биша, увеличила подбородок и ввела филлеры в губы.

Впрочем, модель поспешила опровергнуть эту информацию.

«Из всего того, что он мне приписывает, правда только про губы. Зачем это делать? Чтобы увеличить цитируемость? Я редко реагирую на такие вещи, но тут становится смешно и в то же время чуть обидно», — заявила она.

Решетова также добавила, что ничего не имеет против инъекций ботокса, но хочет максимально отсрочить период, когда начнет пользоваться инъекциями красоты.

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