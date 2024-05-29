Звезды, у которых возникли осложнения после процедур красоты
© Lomohov Anatoly/East News
В современном мире поход к косметологу давно стал чем-то обыденным. Многие женщины даже и не скрывают, что секрет их молодости и красоты на самом деле кроется в работе грамотного специалиста. Также многие перестали скрывать и тот факт, что последствия вмешательств не всегда бывают удачными. О трех достаточно известных случаях сайту «Страсти» рассказала врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.
Ольга Спиркина: перетянули лицо
Актриса Ольга Спиркина решила подправить лицо, снимаясь в сериале «Обреченная стать звездой». Звезда решилась на установку нитей, но не проверила лицензию выбранной клиники, которой (как позже оказалось) и не было вовсе.
В итоге установленные нити очень сильно «натянули» лицо артистки. Чтобы исправить ситуацию, Спиркина согласилась на уколы «Дипроспана». А позже ее косметолог скорректировал нити, слегка подрезав их в определенных местах.
«В результате образовались два провала. Долгое время знаменитость пыталась нейтрализовать последствия подтяжки, но неровности до сих пор украшают её щеки».
Анжелика Ужва
Врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC
Юлия Волкова: силикон в губах
Певица из группы «Тату» еще во времена своей музыкальной славы любила экспериментировать с внешним видом. Она решилась на достаточно заметные изменения и начала с губ.
«У Юлии была прекрасная природная форма губ, но на ее вкус они не обладали пухлостью и объемом. Певица решилась на увеличение с помощью силикона. Сейчас редкая девушка пойдет на такое, ведь достаточно препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Но Волкова тогда не знала, насколько опасен силикон в ее губах, а потому просто радовалась приобретенному объему».
Анжелика Ужва
Врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC
Возможно, она неоднократно прибегала к такому способу увеличения губ, в результате чего они слегка «разъехались» и приобрели неестественный вид. Лицо при этом потеряло гармонию. Несколько лет назад Юлия решила исправить последствия своего выбора и убрать силикон и губ, придав им красивую форму. Получилось это не с первого раза, но тем не менее результат есть.
Также подписчики соцсетей Юлии недоумевают, зачем ей потребовалось менять разрез глаз, делая их лисьими. Вполне возможно, что «татушка» решится на исправление ошибок.
Анфиса Чехова: «уснувший» глаз
В Дубае телеведущая Анфиса Чехова решила продолжать заботиться о своей красоте и отправилась на уколы красоты. С помощью ботокса она хотела разгладить не только морщинки, но и выровнять брови. Одна была чуть выше другой, и телеведущая попыталась исправить положение. Но что-то пошло не так.
Звезда быстро раскрыла карты и предъявила миру фото- и видео доказательства неудачной процедуры. Один глаз Чеховой прикрылся и «уснул».
«В таком случае говорят о птозе (опущении века). Это возможно в следствие неправильного выбора точки введения препарата или же его дозировки. Но также есть вероятность, что верхнее веко „потечет“ вниз, если пациент не соблюдает рекомендации косметолога».
Анжелика Ужва
Врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC
Анфиса встала на защиту своего специалиста, отметив, что такое может случиться с каждым. Любой человек, который делает ставку на ботулинотерапию, должен понимать возможные риски.
Потому ведущая взяла ответственность на себя и не стала ждать пары месяцев, пока завершится действие препарата и глаз придет в норму.
Косметологи вкололи антидот, а для полного восстановления также прописали курс микротоков и витаминных капельниц. Уже через неделю Анфиса смогла вернуться к съемкам.