Звезды, у которых возникли осложнения после процедур красоты

В современном мире поход к косметологу давно стал чем-то обыденным. Многие женщины даже и не скрывают, что секрет их молодости и красоты на самом деле кроется в работе грамотного специалиста. Также многие перестали скрывать и тот факт, что последствия вмешательств не всегда бывают удачными. О трех достаточно известных случаях сайту «Страсти» рассказала врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.

Ольга Спиркина: перетянули лицо

Актриса Ольга Спиркина решила подправить лицо, снимаясь в сериале «Обреченная стать звездой». Звезда решилась на установку нитей, но не проверила лицензию выбранной клиники, которой (как позже оказалось) и не было вовсе.

В итоге установленные нити очень сильно «натянули» лицо артистки. Чтобы исправить ситуацию, Спиркина согласилась на уколы «Дипроспана». А позже ее косметолог скорректировал нити, слегка подрезав их в определенных местах.