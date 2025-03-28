Анастасия Решетова заговорила о втором ребенке после новостей о беременности возлюбленной Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала о планах вновь стать мамой. Экс-возлюбленная рэпера Тимати призналась, что хочет еще одного ребенка.

На данный момент Решетова воспитывает одного сына Ратмира. Она родила его, когда находилась в отношениях с исполнителем хита «В клубе». Но после появления на свет мальчика звезды расстались. Сейчас они поддерживают общение только ради общего наследника. Большую часть времени Ратмир живет с мамой, но иногда проводит дни и с папой.

Анастасия делилась, что много времени и сил вкладывает в воспитание сына. Но недавно она задумалась над тем, чтобы посвятить себя еще одному малышу. На эту мысль ее натолкнул ребенок ее подруги.

«Дамирчик вызвал желание иметь еще одного ребенка», - призналась Анастасия.

К слову, о второй беременности Решетова заговорила после того, как в Сети появились новости о скором пополнении в семье Тимати. Инсайдер сообщил, что девушка рэпера Валентина Иванова ждет ребенка. Однако сама она эту информацию опровергла.

Ранее Тимати и Анастасию Решетову заметили вместе в ОАЭ.