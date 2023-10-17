Анастасия Решетова трогательно поздравила сына от Тимати с днем рождения

Октябрь богат на праздники в семействе Тимати. 16 октября отпраздновала свой день рождения его возлюбленная Валентина Иванова, в этот же день исполнилось четыре года сыну Ратмиру. Его мама Анастасия Решетова выставила трогательный пост в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Ровно четыре года назад он пришел на этот свет и поменял меня и мою жизнь, добавив в нее больше смысла и любви», — написала 27-летняя модель.

Мальчик, по всей видимости, отметил важную дату не с мамой. Анастасия выложила скриншот разговора с сыном по видеосвязи.

Члены семьи корчили друг другу рожицы, поэтому модель отметила, что Ратмир в этом похож на нее. Поэтому, возможно, ребенок гостит у своего отца и проводит день рождения с ним.

Рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати, и Анастасия Решетова встречались около шести лет. Казалось, в отношениях пары царит любовь и доверие: в 2019 году у них родился сын Ратмир, и модель публично называла себя женой артиста. Но летом 2020 года знаменитости внезапно объявили о расставании.

Напомним, невеста Тимати Валентина Иванова показала, что ей подарил рэпер на день рождения. Отметившая 20-летие модель получила от возлюбленного автомобиль стоимостью 50 миллионов рублей. «Спасибо, любимый, продолжай дальше запускать меня в космос», — отметила модель.