Анастасия Решетова рассказала, что сын Ратмир изменил ее жизнь в лучшую сторону

16 октября сыну Анастасии Решетовой Ратмиру от Тимати исполнилось шесть лет. По этому случаю модель трогательно обратилась по этому случаю к ребенку в соцсети.

Первая вице-мисс России-2014 опубликовала фото сына сразу после рождения и показала, как мальчик выглядит сейчас.

Пост экс-избранница артиста сопроводила теплыми словами. Анастасия призналась, что с появлением сына на свет ее жизнь стала лучше.

«Этот человечек поменял мою жизнь и саму меня в самую лучшую сторону! Мой необыкновенный мальчик, мое счастье», — написала она.

Решетова состояла в отношениях с рэпером Тимати. В 2019 году у них родился сын Ратмир. Но уже в 2020 году пара рассталась.

Ранее продюсер Сергей Дворцов не исключил, что Решетова 2 года встречается с Яном Абрамовым. Бизнесмена обвиняли в изменах Алсу с моделью, но сама Анастасия это отрицает.