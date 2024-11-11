Модель и блогерша Анастасия Решетова рассказала, что перешла на веганское питание. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Я как раз сейчас практикую веганское питание. Временно! В растительном рационе можно найти ряд продуктов, которые богаты железом. Бобовые, киноа, гречка, шпинат, яблоки. Пока я в Азии живу в тропическом раю со своей фермой, то ем овощ окра, который очень хорошо повышает гемоглобин. Хочу отметить, что сейчас я практикую веганскую диету с целью детокса», - призналась бывшая возлюбленная Тимати.

В то же время Решетова уточнила, что не намерена становиться вегетарианкой на постоянной основе. Знаменитость уточнила, что у нее идет полная перезагрузка ума и тела. Она добавила, что уже чувствует себя «более живой и чувствующей».

Напомним, Анастасия Решетова воспитывает сына от рэпера Тимати. Блогерша 16 октября 2019 года родила музыканту сына Ратмира, а спустя год влюленные расстались.

В текущем году Анастасия Решетова попала в публичный скандал с бывшим супругом Алсу. Артистка в мае подала заявление на развод с предпринимателем Яном Абрамовым, а спустя месяц намекнула на правдивость слухов о романе экс-мужа с Анастасией. Певица оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Исполнительница публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу.

Ранее мы писали, что Решетова закрыла бизнес по производству белья из-за религиозных убеждений.