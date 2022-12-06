Анастасия Мельникова похоронила жениха перед свадьбой и сошла с ума от свалившихся бед

Актриса и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова потеряла жениха – он умер незадолго до свадьбы, когда кольца и платье были готовы. Но беда не приходит одна – кинодива похоронила еще мать и брата.

53-летняя Мельникова сообщила, что с ушедшим из жизни возлюбленным ее связывали 10 с половиной лет отношений – они заботились друг о друге и жили интересами каждого партнера. Об этом времени она вспоминает как «невероятно счастливом» периоде в жизни, за который благодарит Бога.

«…Когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь», — призналась актриса.

В том же интервью изменившаяся до неузнаваемости Мельникова заявила, что врачи не могут поставить ей диагноз и учатся на ней лечить.