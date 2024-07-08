Анастасия Макеева выставила на улицу взрослого пасынка: в Сети обсуждают скандальное сообщение актрисы

Блогер Антон Суворкин опубликовал в Telegram-канале скандальное аудиосообщение от актрисы Анастасии Макеевой. В нем женщина, чей голос похож на голос артистки, отчитывает кого-то за беспомощность. Источники светского обозревателя сообщили, что это голосовое адресовалось пасынку звезды мюзиклов, которого она выставила на улицу.

Суворкин рассказал, что после совершеннолетия Макеева вместе с мужем Романом Мальковым выселила пасынка из дома. О том, что молодой человек теперь живет раздельно, актриса рассказывала и журналистам, но говорила, что это было его желание. По данным инсайдера же все было не так. В аудио предположительно Анастасия называла Андрея «иждивенцем» и сравнивала его с «домашней кошечкой».

«Душещипательная история о том, как Макеева со своим очередным альфонсом-мужем притащили из Евросоюза его сына, а потом выперли его на улицу. По достижению совершеннолетия, недорослю сообщили, что он теперь сам оплачивает себе колледж-ПТУ и с отцом больше не проживает», - прокомментировал ситуацию блогер Суворкин.

Отметим, что подлинность аудиозаписи не подтверждена. Анастасия Макеева эту информацию пока никак не прокомментировала.

Ранее Анастасия Макеева рассказала, что муж запрещает ей открытые наряды и сам подбирает ей одежду.