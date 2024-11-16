Анастасия Макаревич удивлена словами Плетневой о влиянии отчима на певиц «Лицея». Об этом она призналась в шоу «Секрет на миллион».

Певица Анастасия Макаревич вместе с Анной Плетневой выступала в группе «Лицей». Продюсером коллектива был отчим знаменитости Алексей Макаревич. При этом Плетнева уже после ухода из группы жаловалась, что ей и еще одной участнице не уделялось должного внимания, чтобы не затмевать Анастасию.

«Основное внимание уделялось Насте, а мы с Изольдой были на заднем фоне. Нам, по сути, поставили такую задачу, чтобы не отсвечивали», — рассказывала она.

Это высказывание удивило Макаревич, которая заявила, что ее отец сделал много для создания образа Плетневой.

«Я не помню, чтобы такая задача была поставлена. В общем, у нас всегда было три персонажа, каждая разная по характеру. Ну, каждому Бог судья! Каждый говорит то, что считает нужным», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Анна Плетнева из-за популярности чуть не лишилась старшей дочери.