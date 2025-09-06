Анастасия Костенко честно рассказала о восстановлении после родов. Об этом она рассказала в личном блоге. По ее словам, один из самых сложных периодов в жизни женщины — не только беременность, но и первые месяцы после появления малыша.

Анастасия отметила, что многим мамам в это время приходится сталкиваться с перепадами настроения и адаптацией. Все внимание окружающих переключается на ребенка, а женщине приходится заново привыкать к своему телу, которое еще не вернулось в прежнюю форму.

Она добавила, что за «идеальными» картинками в интернете часто скрываются косметические процедуры и изнурительные тренировки, которые не всегда безопасны.

Костенко вспомнила, как в первые шесть недель у нее было максимум покоя, никаких резких нагрузок. При этом она старалась придерживаться сбалансированного питания, не загоняя себя в жесткие рамки, и находить хотя бы немного времени для отдыха.

«Главное — поблагодарить своё тело за всё, что оно прошло, и научиться снова себя принимать», — подчеркнула она.

