29-летняя Анастасия Костенко отказалась рожать четвертого ребенка после пластики груди

Модель Анастасия Костенко ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться новостями о себе. Не так давно девушка сообщила о перенесенной операции по увеличению груди. В личном блоге супруга Дмитрия Тарасова без стеснения показывает результат хирургического вмешательства и рассказывает о своем восстановлении. Подписчики поинтересовались у Анастасии, планирует ли она рожать четвертого ребенка после операции. К слову, ответ не заставил себя ждать.

Костенко заявила, что больше она не строит планов на материнство. С чем связано подобное решение, девушка не стала уточнять. Однако, по мнению пользователей Сети, слова Анастасии могут спровоцировать конфликт с супругом. Ни для кого не секрет, что Тарасов очень любит детей, вот почему недавно он намекнул на готовность стать отцом еще раз. Однако, как сообщает «7Дней.ru», на данный момент футболист никак не комментировал высказывание возлюбленной.

Ранее Костенко оправдала асимметрию сделанной груди отеком и заявила, что «все получилось красиво». Подробности смотрите здесь.

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