Анастасия Костенко пожаловалась на плохую погоду в Москве после Мальдив

Российская модель Анастасия Костенко после возвращения из мальдивского отпуска снова хочет на острова. В социальных сетях она поделилась сожалениями насчет того, что ей приходится мириться с пасмурной Москвой.

«Как можно после такой жизни вернуться к такой? Ну правда, как? - вопросила она, сопроводив публикацию изображениями дождливой столицы.

В то же время Костенко отметила, что отпуск многое ей дал не только в плане расслабления, но и в плане здоровья.

«Я очень благодарна этому отдыху. Хорошо, что перед ним я прошла чекап, узнала причины недомоганий, занималась лечением и вернулась с такими силами, которых у меня еще не было. Сначала мне казалось, что дети забрали у меня все, но сейчас я чувствую, что все мои силы умножились на 4», — призналась модель.

Мнения подписчиков разделились — некоторые поддержали девушку, а некоторые заявили, что «место, где ты живешь, нужно любить любым».

Ранее мы писали о том, что Костенко и ее муж Дмитрий Тарасов решили родить еще двоих детей — в довесок к имеющемся четырем.