Модель Костенко подарила детям мальтипу и вызвала вопросы о судьбе бывших собак

Модель Анастасия Костенко, воспитывающая вместе с футболистом Дмитрием Тарасовым четверых детей, приобрела собаку. Об этом звезда радостно сообщила в своем Telegram-канале.

«У нас пополнение. Знакомьтесь — Шерри! Мечта наших девочек и сына», — написала она.

По словам Костенко, щенок с первых дней жизни осведомлен о существовании пеленок и очень хорошо относится к детям — даже умеет чувствовать их настроение и может поддержать, если они расстроены или плачут. Модель отметила, что у ее семьи уже был опыт с заведением четвероногих питомцев, один из которых детей не любил вообще. Но с Шерри, как считает Костенко, у ее дочерей и сына отношения однозначно сложатся.

Само собой, напоминание о предыдущих собаках вызвало у фанатов звезды закономерный вопрос: где они? Обеспокоившись о судьбе мальтипу Эмми — той самой собаки, которая не сошлась с наследниками модели — в комментариях подписчики стали активно интересоваться ее местонахождением.

«А Эмми где», «А лабрадор где», — таких вопросов под постом Костенко оказалось множество.

Модель поспешила успокоить поклонников и написала, что Эмми переехала жить к родственникам ее мужа.

Впрочем, как отмечает Woman.ru, Эмми — не единственный питомец Костенко и Тарасова, который в один момент исчез из их соцсетей. В 2018 году, сразу после свадьбы, пара завела лабрадора по кличке Тара — о его судьбе тоже спрашивали подписчики звезды. Модель и футболист нередко сталкивались с обвинениям в жестоком обращении с собакой — так, на одном из видео, опубликованных ими, видно, как Костенко довольно грубо отпихивает Тару ногой. Внимательные пользователи Сети указывали, что Тара пропала с радаров после переезда пары в новый дом.

Ранее мы писали о том, что Костенко угодила в скандал, сравнив 15-летнего брата с «СВОшником».