Анастасия Ивлеева готовится к пополнению в семье

Совсем скоро в семье Ивлеевой грядут большие перемены: ее младший брат Анатолий станет отцом, а сама Настя примерит новый статус тети. Об этом сообщает информационный портал Prozvezd.info.

Как стало известно, недавно Анатолий узаконил свои отношения с возлюбленной. Его избранница находится на последних месяцах беременности, и это особенно заметно на свадебных фотографиях пары.

К слову, вся звездная семья находится в предвкушении радостного события. «Поздравляю вас, мои родные!», – восторженно отреагировала мама Ивлеевой.

Напомним, что пока у самой Насти личная жизнь не складывается: девушка развелась с Элджеем и сейчас принимает участие в романтическом проекте «Сердце Ивлеевой» с надеждой обрести счастье.

Ранее стало известно о причине ссоры Иды Галич и Насти. Подробности читайте в этой статье.