Анастасии Костенко пришлось срочно идти к пластическому хирургу

Анастасия Костенко пошла на обследование груди к пластическому хирургу, об этом сообщает StarHit.

Модель из Сальска забеременела после пластической операции на грудь. Подписчики Анастасии Костенко набросились на нее с критикой, переживая за то, что она не сможет кормить малыша грудью.

Впрочем, супруга Дмитрия Тарсова поспешила заверить поклонников, что современные технологии позволяют вживить импланты не затрагивая ткани молочной железы. Для этого она пришла на обследование к своему пластическому хирургу.

«С точки зрения здоровья все хорошо, все супер. Импланты стоят хорошо, нет разрывов. Проблем с лактацией не будет никаких. Здесь очень важно, какой мы выбирали доступ. Здесь у нас доступ под грудью, и мы таким образом не повреждаем ни млечные протоки, ни саму ткань железы», — объяснил хирург.

По словам медика, грудь Костенко заметно увеличилась во время беременности, но скорее всего она вернется в прежнее состояние уже после родов. Отдельно хирург порекомендовал модели проконсультироваться с гинекологом о вскармливании будущего малыша.

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