«Аналогия врага народа»: писатель Михаил Веллер* удивился статусу иностранного агента

Писатель Михаил Веллер* (признан иноагентом на территории РФ) сравнил свой статус со званием «врага народа». Об этом он признался RTVI.

В минувшую пятницу Минюст выложил очередной список лиц, признанных иностранными агентами. Среди них оказался и писать Михаил Веллер*. Автор романов и рассказов уже давно живет в Эстонии и признается, что для него новый статус не совсем понятен.

«Мои заработки — от моих книг, которые всю жизнь издавались в России, которые покупали российские читатели <…> Но, разумеется, все мои сомнения — полные глупости. Потому что сегодня „иноагент“ — это аналогия когдатошнего статуса „врага народа“», — заявил автор книг.

Писатель рассказал, что не планирует обжаловать новый статус, так как видел, что практически никому из действующих иноагентов в России оспорить нахождение в реестре не удалось.

«На суде их никто не хотел слушать. Зачем же заниматься совершенно пустой деятельностью?» — задался вопросом он.

Ранее мы писали о том, что актер Ливанов высказался о признании Аллы Пугачевой иноагентом.

*признан иноагентом на территории РФ.