Ампутация ни при чем: Романа Костомарова держат в реанимации из-за огромного количества заболеваний

Фигурист Роман Костомаров более трех месяцев находится в «Коммунарке». Врачи не спешат переводить его из реанимации в обычное отделение. Как оказалось, решение отнюдь не связано с ампутацией.

«Дело в том, что в реанимации он лежит не из-за ампутации, а потому что у него были другие сопутствующие заболевания… Ампутация – следствие этих болезней. Ведь у Романа был ковид, тяжелая пневмония, инсульт, сепсис…», - сообщил собеседник, добавив, что врачам сначала нужно до конца разобраться с другими болезнями.

Источник уточнил, что важно вылечить основное заболевание, а затем - осложнения, которые появились.

В разговоре с сайтом mk.ru он заявил, что оставшиеся после ампутации части конечностей у Костомарова находятся на этапе заживления. Спортсмену пришлось сделать «несколько небольших хирургических вмешательств на культи».

Ранее стало известно о просьбе Костомарова, с которой он обратился к окружению.