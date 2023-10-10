«13 лет абсолютного счастья и любви»: певица Глюкоза сообщила о смерти в семье

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова – прим. «Страсти»), едва оправившись от пребывания в бомбоубежище в Израиле и вернувшись в Россию, сообщила о смерти любимой собаки. Артистка назвала пса настоящим членом семьи, который был рядом на протяжении 13 лет.

О смерти собаки по кличке Муфтик артистка рассказала в соцсетях.

По признанию исполнительницы, прощаться с домашним питомцем было «очень не просто».

«Запомним Муфтика как лучшую собаку и компаньона! Настоящего охранника и члена нашей семьи. 13 лет абсолютного счастья и безвозмездной любви», - заявила певица и поблагодарила всех за поддержку. Исполнительница призвала беречь четвероногих, поскольку «их любовь абсолютна».

На днях певица с мужем и двумя детьми прилетела в Израиль на концерт Бруно Марса. Однако из-за начала обстрелов со стороны Палестины мероприятие отменили, артистка с семьей два дня скрывалась от обстрелов в бомбоубежище. Певице вовремя удалось покинуть Израиль. Несмотря на то, что регистрация на рейс была небыстрой, все прошло спокойно и она вернулась в Россию. Дочери были сильно напуганы происходящим.