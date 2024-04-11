«Американское кино умерло»: Михалков заявил о смерти западного кинематографа

Российский режиссер Никита Михалков выразил мнение, зарубежный кинематограф и премия «Оскар» умерли. Его слова приводит «Москва 24».

Как рассказал кинематографист, Московский международный кинофестиваль не утратил своего масштаба, в то время как крупные иностранные фестивали стали «зацензурированными киномероприятиями с обкомовскими требованиями».

«Для кого-то ощущения – вот нету французов или каких-то именитых американцев, и, значит, фестиваль потерял свое значение. Это ерунда абсолютно. По большому счету ужасную вещь скажу, но при всей мощи технологической американское кино умерло. Это не 70-е годы великого американского кино или того кино времен депрессии», – поделился Михалков.

Постановщик отметил, что в свое время Голливуд и Европа заслонили «величайшие кинематографисты», в числе которых иранский, китайский и корейский. Он также выразил мнение, что «кино бывает там, где есть проблемы».

Ранее мы писали, что актер Юрий Стоянов послал Никиту Михалкова после предложения о съемках.