«Американский прайм-тайм все равно мой»: Киркоров отреагировал на пародию ведущего Фэллона

Певец Филипп Киркоров стал героем американского вечернего шоу Джимми Фэллона, хоть и не присутствовал в студии. Знаменитый телеведущий примерил на себя образ «болгарско-русской поп-иконы», как он сам охарактеризовал Филиппа, и признался, что мечтает о такой же шевелюре. Звезда ответил в комментарии 360.ru.

Исполнитель хита «Я эту жизнь тебе отдам» заметил пародию Джимми и отреагировал на нее. Его слова передала помощница артиста.

«Ох, Джимми, тебе есть за что меня пародировать, а вот мне ни тебя, ни других не за что. Приходится оригинальничать», — с иронией отметил Киркоров.

Филипп также высказался о шоу со своим участием в личном микроблоге.

«Ой, и без Евровидения переживу. Не европейский, так американский прайм-тайм все равно мой», – написал певец в соцсетях.

Напомним, что в новом выпуске шоу Tonight Show Look-alikes в рубрике «двойников» был показан портрет Киркорова. Ведущий рассказал, что одна из зрительниц считает, что они с Джимми похожи. Тогда ведущий с помощью сотрудников надел парик и бороду, а потом улыбнулся в камеру.