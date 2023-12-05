«Американские горки»: Варнава поведала об общении с мужем Собчак

Известная актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась впечатлениями от работы с супругом Ксении Собчак, режиссером Константином Богомоловым в театре. Об этом сообщает The Blueprint.

Как призналась Варнава, некоторое время назад Богомолов решил превратить ее в драматическую актрису. Она подчеркнула, что все ее навыки и знания, приобретенные на телевидении, оказались бесполезны на театральной сцене.

«Помню, худрук театра Константин Богомолов мне сказал: «Не пытайтесь здесь идти на поводу у людей. Не пытайтесь их развеселить. Не тащите этот шлейф из шоу в театр», - вспомнила актриса.

Звезда отметила, что не сразу смогла привыкнуть к новой задаче, поскольку прежде всегда пыталась «подсадить» на себя зрителя, играя на публику. Вдобавок артистка уточнила, что работа в театре стала для нее уникальным опытом, однако наставничество супруга Собчак и полное погружение в актерскую игру привели ее к проблемам с психикой.

«Это были американские горки, я начала ходить к психотерапевту, но это точно стоило того», - подытожила Варнава.

Ранее Екатерина Варнава призналась, что располнела на 25 кг.