Американская рэп-группа Onyx готова стать послом конкурса «Интервидение-2025»

Известная американская хип-хоп-группа Onyx заявила о готовности стать послом музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом участники коллектива сообщили ТАСС.

«Нас очень впечатлила история и замысел международного музыкального конкурса "Интервидение". Безусловно, такие проекты играют важную роль в налаживании мостов между странами и культурами. И это очень близко нашему взгляду на творчество. Мы всегда ведем диалог с людьми и можем стать послами вашего конкурса», — отметили музыканты.

Ранее Onyx рассказали, что в 2015 году было сорвано их выступление на Украине. В 2017 году рэперы записали совместную песню с группой из Симферополя, а также сняли видеоролик о жизни в Крыму. А в 2024 году артисты согласились дать концерт в Донецке.

Известно, что США на «Интервидении» представит певец Брэндон Ховард, чья бабушка была вокалисткой группы Caravans, первого западного коллектива, музыка которого прозвучала на советском радио.

Ранее российский продюсер Игорь Матвиенко объяснил разницу между «Интервидением» и «Евровидением».