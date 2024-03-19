«Американцы на такие концерты не ходят»: гастрольный тур Орбакайте в США под угрозой срыва

После срыва гастролей в России певица Кристина Орбакайте едет в тур по Канаде и США. Решение певицы выступать за рубежом прокомментировал рок-музыкант, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Белов пояснил, что российские исполнители, которые поют на русском языке, пользуются спросом только у русскоговорящей диаспоры.

«Американцы на такие концерты не ходят, поскольку им своих артистов выше крыши хватает и слушать что-то на языке, который они не понимают, они никогда не будут», — цитирует Белова aif.ru.

В 2024 году у Орбакайте произошел срыв гастрольного тура в России: выступление состоялось только в Санкт-Петербурге. Поклонники до последнего надеялись увидеть Кристину на сцене в Кремле 7 марта. Однако певица сообщила, что не выступит из-за плохого самочувствия.

В личном блоге Кристина объявила о гастрольном туре по США и Канаде, который состоится этой осенью. Певица подготовила для публики шоу «The Best», в программе которого ее главные хиты: «Перелетная птица», «Мой мир», «Алла будет петь».

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит с карьерой Кристины Орбакайте. Подробности смотрите в этом материале.