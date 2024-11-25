Алсу в сверкающем платье, а Natan в костюме: Игорь Крутой показал съемки новогодней программы
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Композитор Игорь Крутой успевает много работать и сниматься в новогодних выпусках вместе со звездами. Звезда опубликовал ролик, на котором выступает на сцене вместе с Алсу и певцом Natan.
Поклонники удивляются, как у 70-летнего мужчины хватает сил совмещать столько выступлений и проектов. Но Игорь Крутой выглядит бодро и всегда с радостью аккомпанирует коллегам. В соцсетях появилось видео с артистом.
«Где мой самый любимый композитор?» – встречает Игоря певица Алсу и обнимает.
На следующих кадрах композитор участвует в съемке новогодней программы. Он идет возле зрителей на сцену к красному роялю. Вместе с ним Алсу в длинном светлом переливающемся платье с перчатками. К ним присоединятся Natan в классическом костюме с бабочкой. Мужчина исполняет с артисткой романтичную песню.
Еще есть кадры, на которых Игоря Крутой за роялем поет хит «Как быть». Его на концертах исполняет Александр Серов.
Потом Крутой снялся за столиком вместе с Алсу и певцом Юрием Антоновым. Они поздравляли зрителей в камеру и выглядели радостными.
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