НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 ноября 2024, 19:06
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Алсу в сверкающем платье, а Natan в костюме: Игорь Крутой показал съемки новогодней программы

Композитор Игорь Крутой показал съемки новогодних выпусков с Алсу и певцом Natan.
Алсу в сверкающем платье, а Natan в костюме: Игорь Крутой показал съемки новогодней программы

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Композитор Игорь Крутой успевает много работать и сниматься в новогодних выпусках вместе со звездами. Звезда опубликовал ролик, на котором выступает на сцене вместе с Алсу и певцом Natan.

Поклонники удивляются, как у 70-летнего мужчины хватает сил совмещать столько выступлений и проектов. Но Игорь Крутой выглядит бодро и всегда с радостью аккомпанирует коллегам. В соцсетях появилось видео с артистом.

«Где мой самый любимый композитор?» – встречает Игоря певица Алсу и обнимает.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На следующих кадрах композитор участвует в съемке новогодней программы. Он идет возле зрителей на сцену к красному роялю. Вместе с ним Алсу в длинном светлом переливающемся платье с перчатками. К ним присоединятся Natan в классическом костюме с бабочкой. Мужчина исполняет с артисткой романтичную песню.

Еще есть кадры, на которых Игоря Крутой за роялем поет хит «Как быть». Его на концертах исполняет Александр Серов.

Потом Крутой снялся за столиком вместе с Алсу и певцом Юрием Антоновым. Они поздравляли зрителей в камеру и выглядели радостными.

Ранее мы писали о том, что актриса Анна Хилькевич официально вышла на работу через два месяца после родов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Игорь Крутой
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