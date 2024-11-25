Алсу в сверкающем платье, а Natan в костюме: Игорь Крутой показал съемки новогодней программы

На следующих кадрах композитор участвует в съемке новогодней программы. Он идет возле зрителей на сцену к красному роялю. Вместе с ним Алсу в длинном светлом переливающемся платье с перчатками. К ним присоединятся Natan в классическом костюме с бабочкой. Мужчина исполняет с артисткой романтичную песню.

Еще есть кадры, на которых Игоря Крутой за роялем поет хит «Как быть». Его на концертах исполняет Александр Серов.

Потом Крутой снялся за столиком вместе с Алсу и певцом Юрием Антоновым. Они поздравляли зрителей в камеру и выглядели радостными.

Ранее мы писали о том, что актриса Анна Хилькевич официально вышла на работу через два месяца после родов.