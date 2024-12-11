«Для артистов почетно»: Алсу высказалась о «Голубом огоньке»

Российская певица Алсу поделилась своим мнением о «Голубых огоньках». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Исполнительница рассказала, что ее поколение отмечает Новый год дома и обязательно включает телевизор, чтобы посмотреть праздничные передачи. Знаменитость отметила, что не может представить 1 января без «Голубых огоньков».

«Для артистов это почетно — подарить людям хорошее настроение. Кто-то может жаловаться, что поют «одни и те же артисты», но ведь многие ждут именно любимых песен, чтобы испытать приятное чувство ностальгии. <…> Уже столько поколений выросло на этих передачах!», - поделилась артистка.

По словам певицы, в эту новогоднюю ночь она не собирается работать. Алсу намерена отмечать праздник с семьей и друзьями. Она также хочет загадать желание под бой курантов. Исполнительница добавила, что практически каждый год ее мечта сбывается. Она уверена, что мысли материальны.

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