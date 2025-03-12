Алсу раскрыла секрет сохранения популярности

Певица Алсу рассказала, как нужно вести себя артистам для сохранения популярности. Она убеждена, что звездам не стоит влезать в скандалы, которые могут испортить их репутацию. Об этом сообщает «Жизнь».

41-летняя исполнительница хита «Зимний сон» пообщалась с журналистами во время пресс-завтрака МУЗ-ТВ, который провели к предстоящей музыкальной премии. Алсу поделилась секретом своего успеха и объяснила, как стать легендой в мире шоу-бизнеса.

По мнению артистки, нужно вести себя прилично и избегать скандальных историй. Женщина считает, что звезды – примеры для молодежи.

«Для начала прилично себя вести, не устраивать каких-то скандалов. Просто быть хорошим примером для молодого поколения, на который можно равняться», ― высказалась певица.

Напомним, что Алсу популярна уже более 25 лет, но только в редких случаях попадала в скандальные истории. В первый раз это случилось во время участия ее дочери в проекте «Голос», а во второй – когда общественность обсуждала ее развод с бизнесменом Яном Абрамовым.

Ранее мы писали о том, что Алсу заговорила о свадьбе после громкого развода. Она считает, что в этом деле торопиться не нужно.