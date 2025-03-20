Алсу призналась, что Константин Крюков покорил ее на съемках совместного клипа

Певица Алсу призналась, что актер Константин Крюков покорил ее на съемках совместного клипа. Поклонники приписывают звездам роман после публикации фото, на которых они обнимались и прижимались друг к другу.

Исполнительница рассказала о музыкальном видео на свой новый трек «Чужая». В качестве главного героя она выбрала Константина Крюкова. Они так правдоподобно смотрелись в кадре, что разведенной певице начали приписывать роман с актером.

Артистка призналась, что с Крюковым у нее сложились рабочие отношения, а до съемок они даже не были знакомы. Но женщина осталась под большим впечатлением от него и даже назвала «идеальным мужчиной».

Алсу отметила, что Константин является семейным человеком, а его дочь Юлия с первого класса учится вместе с ее наследницей Микеллой, и девочки дружат. Поэтому певице было приятно, наконец, познакомиться с актером.

«Он покорил нас всех на съемочной площадке, насколько он профессиональный. Ну, красавец, это понятно, и с возрастом стал еще краше. И он любимец публики. И он очень классно подошел под ту роль, которую мы искали», – высказалась звезда в программе «Тема» на RU.TV.

Исполнительница подчеркнула, что ее сердце свободно. Она признавалась, что получает подарки от мужчин, но познакомиться с ней не так просто.

Ранее мы писали о том, что дочь Алсу снялась на отдыхе в Дубае и получила комплименты от фанатов.