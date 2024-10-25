Алсу пригласили в жюри шоу, где надо судить бывшую заключенную и девушку с алопецией

Певица Алсу вошла в жюри вокального шоу «Царица». В нем будут соревноваться бывшая заключенная, которая после тюрьмы стала писать песни, а также девушка с алопецией, воспитанница детского дома и другие участницы.

Подробности сообщает Газета.Ru.

В жюри шоу, кроме Алсу, вошли певицы Лариса Долина, Алена Свиридова, Наташа Королева, Валерия и другие знаменитости. Жюри еженедельно будет решать, кто из участников покинет проект.

Кастинг прошла 21 девушка – в финал попадут четверо. Среди конкурсанток также бывшая участница группы «Воровайки» Светлана Ларионова», девушка с дефектом голосовых связок.

Главный приз шоу – 1,5 млн рублей.

Ранее Алсу рассказала, что ее родители «наплакались» на концерте в Москве. Родственники были в восторге. После выступления мать впервые за 25 лет не критиковала дочь.