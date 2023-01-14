Алсу первой пошла на примирение с мужем

Певица Алсу рассказала, что при всей кажущейся идиллии в ее браке с бизнесменом Яном Абрамовым случаются ссоры. В доме двух известных личностей царит патриархат, и последнее слова всегда за мужем – знаменитость вынуждена идти на примирение первой.

Алсу решает кризисы в отношениях с помощью душевных разговоров.

«Я подхожу первая со словами «Давай поговорим?» - поделилась певица.

Также артистка сообщила, что у нее «нет гордости». Она считает свой пример «правильным».

Ранее Алсу объяснила, почему скрывает своего 6-летнего сына Рафаэля.