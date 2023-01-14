04:00, 14 января 2023
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Алсу первой пошла на примирение с мужем
Алсу рассказала о постоянных семейных скандалах с бизнесменом Яном Абрамовым.
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Алсу рассказала, что при всей кажущейся идиллии в ее браке с бизнесменом Яном Абрамовым случаются ссоры. В доме двух известных личностей царит патриархат, и последнее слова всегда за мужем – знаменитость вынуждена идти на примирение первой.
Алсу решает кризисы в отношениях с помощью душевных разговоров.
«Я подхожу первая со словами «Давай поговорим?» - поделилась певица.
Также артистка сообщила, что у нее «нет гордости». Она считает свой пример «правильным».
Ранее Алсу объяснила, почему скрывает своего 6-летнего сына Рафаэля.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:YouTube-шоу Армана Давлетярова
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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