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04:00, 14 января 2023
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Алсу первой пошла на примирение с мужем

Алсу рассказала о постоянных семейных скандалах с бизнесменом Яном Абрамовым.

Алсу первой пошла на примирение с мужем

Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Алсу рассказала, что при всей кажущейся идиллии в ее браке с бизнесменом Яном Абрамовым случаются ссоры. В доме двух известных личностей царит патриархат, и последнее слова всегда за мужем – знаменитость вынуждена идти на примирение первой.

Алсу решает кризисы в отношениях с помощью душевных разговоров.

«Я подхожу первая со словами «Давай поговорим?» - поделилась певица.

Также артистка сообщила, что у нее «нет гордости». Она считает свой пример «правильным».

Ранее Алсу объяснила, почему скрывает своего 6-летнего сына Рафаэля.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
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