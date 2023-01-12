Алсу пояснила почему скрывает от папарацци своего сына

Популярная певица, сегодня пробующая себя в роли киноактрисы, всегда принимала активное участие в становлении своих дочерей. 16-летняя Сафина пробует себя в модельном бизнесе.

14-летняя Микелла побеждала – не без помощи звездной мамы - на шоу «Голос. Дети». И успешно продолжает совершенствовать свои вокальные способности.

А вот 6-летний Рафаэль на редких фотографиях всегда снят спиной к зрителям. У фолловеров это вызывает самые невероятные домыслы.

Я просто не хочу делать пиар за счет своих детей, - с некоторым опозданием пояснила звезда в интервью Арману Давлетярову. – Буду оберегать их от чужих глаз, пока у ребят не появится собственное желание, чтобы их увидели.

Под «ребятами» Алсу, очевидно, понимает именно юного сына. Так что лицо наследника миллионера Яна Абрамова и дочери экс-короля «Лукойла» Ралифа Сафина мы увидим сразу, как только сам Рафаэль решит обернуться.