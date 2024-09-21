Алсу хочет отсудить у Абрамова деньги за пентхаус в Лондоне, который уже продала

Певица Алсу планирует отсудить у бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова деньги за пентхаус в Лондоне, который она сама продала несколько лет назад за 8 млн фунтов (около 982 млн рублей по текущему курсу -прим. «Страсти»).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Алсу получила деньги за пределами Великобритании, а сейчас хочет потребовать всю сумму с бывшего мужа. При этом в настоящее время стоимость недвижимости оценивается в 15 млн фунтов (1,8 млрд рублей -прим. «Страсти»).

Как пояснил Shot адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Абрамова, некоторые, действительно, используют определенную схему выручки денег с жилья, которое было продано в браке. Он уточнил, что апартаменты в Лондоне артистка продала около 8-9 лет назад.

«Например, если недвижимость была подана по якобы заниженной цене, особенно если иск подается в недружественной к российским бизнесменам стране. К тому же изощренные адвокаты часто пробуют доказать, что деньги до адресата так не дошли», - пояснил Добровинский.

По словам адвоката, если представители Алсу подготовят иск, им нужно будет вручить документ Абрамову только на территории Великобритании. В противном случае Лондонский суд не будет рассматривать дело.

Ранее Добровинский ответил Алсу, которая заявила о его непрофессионализме и опровергла сообщения о подаче иска по разделу имущества в Британии. Адвокат отметил, что певице невыгодно, что заговорили о ее британском гражданстве и раскрыли планы на суд.