Аллу Пугачеву в неприглядном виде сняли с другим мужчиной после новости о разводе

Певица Алла Пугачева перебралась жить в Израиль, но разговоры о ней в России не утихают до сих пор. Примадонна не выступает, но активно посещает концерты своих коллег. На днях она засветилась рядом с другим мужчиной, что в очередной раз подогрело слухи о ее разводе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

Дело в том, что артистка чаще всего проводит время вне дома, пока ее законный супруг разъезжает с гастролями. Женщина ищет любую возможность, чтобы расслабиться, а лучше в компании. Так, в Сети появилось фото, на котором Примадонна отдыхает в компании солиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича** (признан иноагентом на территории РФ).

Звезды были вместе не только на выступлении, но и на арт-выставке. Поклонники в недоумении. Многие пишут о том, что во времена СССР певец был против эстрады, а сейчас улыбается рядом с главной ее представительницей. На свежем снимке артисты выглядели счастливыми, но в облике Аллы Борисовны что-то изменилось.