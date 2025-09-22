«Алла всегда его оскорбляла, а Филипп проглатывал»: Сергей Соседов высказался о браке Пугачевой и Киркорова

Сергей Соседов прокомментировал интервью Аллы Пугачевой, где она рассказала о «фиктивном» браке с Филиппом Киркоровым. В беседе с Teleprogramma.pro музыкальный критик назвал певицу «неблагородным» и «фальшивым» человеком и заявил, что она «всегда оскорбляла» бывшего мужа.

По словам Сергея Соседова, он специально не смотрел новое интервью артистки, поскольку попросту не верит ей: «Человек она совершенно неблагородный, фальшивый и лицемерный». Журналист не стал отрицать слова Аллы Пугачевой о фиктивном браке с Филиппом Киркоровым и отметил: отношения между артистами были далеки от идеала. Телеведущий заявил: певица унижала супруга, а тот все терпел.

«Еще много лет назад все журналисты говорили о том, что брак Пугачевой и Киркорова — это пиар. Это было всем очевидно. Все было сделано в духе скандалов. <…> Алла всегда его оскорбляла, причем прилюдно. <…> Филипп это все проглатывал. На программах она тоже о нем пренебрежительно могла сказать. Тот перед ней на колени, а она могла и сказать что-то такое… Он как собачонка был перед ней», - высказался Сергей Соседов.

Критик подчеркнул: артистка «всегда плохо относилась» к мужу, а тот «позволял это». Венчание пары Сергей Соседов назвал «грубой ошибкой» Аллы Пугачевой.

«Она в лужу села с этим, опозорила саму себя. Потом-то они были развенчаны. Но об этом уже так не говорили», — заключил телеведущий.

Напомним, в первом за три года интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) Алла Пугачева откровенно высказалась о браке с Филиппом Киркоровым. Певица намекнула, что вышла замуж за артиста по просьбе его матери. Союз с экс-супругом артистка назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности. Она также заявила, что дала бывшему «все, что могла».

Ранее сообщалось о том, что у Аллы Пугачевой дрожали руки в день свадьбы с Филиппом Киркоровым: «При фиктивном браке так не волнуются».

*признаны иноагентами на территории РФ