Стало известно, за какую сумму Пугачева согласна появиться на сцене вместе с супругом

В последнее время Алла Пугачева перестала появляться на сцене. Из России, в которой она считалась выдающейся певицей, знаменитость уехала, а в других странах, поговаривают, ее творчество уже не пользуется спросом. Журналисты Telegram-канала «Абзац» связались с директором Примадонны отечественной эстрады и узнали, за какую сумму она готова выступить вместе с супругом в Белоруссии.

Сотрудники прессы решили разыграть небольшую сценку. Они представились Чупраковой обеспеченными людьми и спросили, на каких условиях Алла Борисовна согласится спеть на свадьбе местной элиты. Сначала Елена долго отрицала предложение, говоря, что не при каких обстоятельствах артисты не будут этого делать. Услышав приличную сумму, концертный директор сдалась и пообещала поговорить с Пугачевой и Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

К слову, звонившие пообещали заплатить за выступление 300 тысяч евро, а это - почти 22 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что на ТВ объяснили отмену Прохора Шаляпина. Подробности читайте в этой статье.