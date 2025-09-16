«Алла, спой русским людям»: Пугачева исполнила «Ой, мороз, мороз» по просьбе пенсионера

Певица Алла Пугачева исполнила «Ой, мороз, мороз» во время прогулки по пляжу в Юрмале. Спеть ее попросил пенсионер, отдыхающий там с женой.

Пугачева сейчас проживает на берегу Рижского залива на арендованной вилле «Марта». Во время недавнего интервью артистка прогуливалась по пляжу с дочерью Лизой.

Разговор певицы прервал пожилой мужчина, сидящий на скамейке с женой. Мужчина обратился к артистке со словами: «Алла, маленький напев спой русским людям».

Исполнительница уточнила: «Маленький напев? Какую песню?»

Мужчина не растерялся и отметил, что Пугачева может спеть любую. Тогда артистка затянула: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня! Не морозь меня, моего коня!».

Пенсионер подпевал, а жена снимала на телефон. «Вот, русский человек», - отреагировала знаменитость.

Ранее певица рассказывала об обиде на певца Игоря Николаева и нежелании с ним общаться. Это произошло после того, как артиста попросили не вспоминать Пугачеву и Наташу Королеву на телевидении.