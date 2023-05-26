Алла Пугачева высказалась о вечеринке 32-летнего внука Никиты Преснякова в США

В последнее время внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Год назад артистка оборвала все связи с РФ и перебралась в Израиль. Подобному примеру последовали и родственники певицы. Так, например, Никита Пресняков начал новую жизнь в США, и именно там он пытается заново построить музыкальную карьеру. На днях у внука Пугачевой состоялся день рождения. В честь этого события Никита устроил праздник и пригласил туда большое количество друзей. О своем торжестве молодой человек рассказал в личном блоге.

По словам Преснякова, вечеринка была настолько активной, что ему не хотелось отвлекаться на посторонние вещи. Вот почему с собственного праздника у Никиты осталась лишь одна фотография.

«Было настолько душевно, что в итоге это единственная фотография. Я тупо забыл о существовании телефона», — цитирует «7Дней.ru» высказывание артиста.

По информации источника, на торжестве не обошлось без алкоголя и песен до утра. К слову, родственники именинника не присутствовали на мероприятии, вот почему обо всем они также узнали из его личного блога.

Самой первой на сообщение Преснякова отреагировала его звездная бабушка. Алла Пугачева одобрила вечеринку внука и немногословно написала: «Круто!».

Поговаривают, исполнительница хита «Арлекино» тоскует по Никите: из-за разных часовых поясов родственники стали общаться гораздо реже.

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