Второй суд в Москве зарегистрировал иск против Аллы Пугачевой на 1,5 млрд рублей

В Москве второй суд зарегистрировал иск против певицы Аллы Пугачевой. От артистки требуют 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает НТВ.

По информации источника, иск поступил в Тверской суд и был зарегистрирован. До этого идентичное заявление оставили без движения в Савеловском суде.

Напомним, что автором иска является адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев. Он обратился в суд после того, как посмотрел большое интервью Аллы Пугачевой, в котором, по его словам, она поддерживала Джохара Дудаева и негативно высказывалась в адрес президента России, армии и правоохранительных органов. В случае получения компенсации в размере 1,5 млрд рублей Трещев обещал передать деньги на нужды ветеранов.

К слову, сама Пугачева не в курсе, что против нее подали иск. Директор артистки Елена Чупракова заявляла в беседе с журналистами, что Алла Борисовна «понятия не имеет» ни о каких судах, поэтому отказалась комментировать информацию.

Ранее адвокат Сергей Жорин раскрыл шансы на взыскание с Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей.